Под Ростовом грузовые вагоны сошли с рельсов
Сегодня, 3 февраля, на железной дороге в Батайске произошел инцидент. Во время аварии вагон-зерновоз и цистерна сошли с рельсов.
Все это произошло незадолго до подъезда транспортных средств к станции. На данный момент перед специалистами РЖД стоит задача - выяснить обстоятельства этого происшествия. По предварительным данным, причиной аварии послужила некомпетентность сотрудников станции.
Сообщается, что во время инцидента не пострадал никто.
Все это произошло незадолго до подъезда транспортных средств к станции. На данный момент перед специалистами РЖД стоит задача - выяснить обстоятельства этого происшествия. По предварительным данным, причиной аварии послужила некомпетентность сотрудников станции.
Сообщается, что во время инцидента не пострадал никто.
Автор: Артемова Светлана