В Амурской области жители региона перепутали гало с НЛО
Над Благовещенском в Амурской области наблюдалось необычное природное явление. Отмечались сверкания и мерцания, жители региона стали свидетелями гало, оно представляет собой своеобразную радугу вокруг Солнца.
Данное природное явление не характерно для зимнего периода, отмечают ученые. Гало было зафиксировано 1 февраля, вокруг Солнца образовалась радуга. В социальных сетях жители Благовещенска описывали необычное явление, размещая фотоснимки. По мнению некоторых горожан, произошёл запуск ракеты с космодрома «Восточный». Другие предположили, что они стали свидетелем посещения Земли НЛО. Специалисты объяснили произошедшее тем немаловажным обстоятельством, что эффект гало проявил себя из-за трех сложившихся составляющих: яркое солнце, сильный мороз и высокая влажность.
Особо отмечено, что блики радуги стали видны на небе, прояснившегося в морозной дымке. Солнечные лучи преломлялись через застывшие кристаллы перистых облаков, вызывая необычный эффект, происходящий при низких температурах воздуха.
Данное природное явление не характерно для зимнего периода, отмечают ученые. Гало было зафиксировано 1 февраля, вокруг Солнца образовалась радуга. В социальных сетях жители Благовещенска описывали необычное явление, размещая фотоснимки. По мнению некоторых горожан, произошёл запуск ракеты с космодрома «Восточный». Другие предположили, что они стали свидетелем посещения Земли НЛО. Специалисты объяснили произошедшее тем немаловажным обстоятельством, что эффект гало проявил себя из-за трех сложившихся составляющих: яркое солнце, сильный мороз и высокая влажность.
Особо отмечено, что блики радуги стали видны на небе, прояснившегося в морозной дымке. Солнечные лучи преломлялись через застывшие кристаллы перистых облаков, вызывая необычный эффект, происходящий при низких температурах воздуха.
Автор: Семен Зайцев