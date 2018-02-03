Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Происшествия

В Краснодаре мужчина погиб, выпав из окна
В Краснодаре из окна одного из жилых домов выпал мужчина. Это засвидетельствовали горожане, проживающие по улице Котовского.


В Краснодаре мужчина погиб, выпав из окна


Сообщается, что на место трагедии прибыли медработники, но спасти потерпевшего не удалось. Он скончался моментально от травм, несовместимых с жизнью. На данный момент сотрудники полиции начали проверку по поводу инцидента. Какие-либо предположения будут выстраиваться на основании показаний судмедэкспертов.

"Начата проверка по факту происшествия. Нам предстоит опознать мужчину и выяснить причину его гибели", - сообщили правоохранители.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 21:00
Читайте также
В Амурской области жители региона перепутали гало
Боец MMA нокаутировал сам себя на второй минуте
Ксения Собчак заявила о планах бороться за место
Ставки по ипотеке для россиян могут снизить в
Хуснуллин: В Новой Москве летом стартует
В МИД РФ глубоко разочарованы новой ядерной
Омский массажный салон записал свой клип под
В Карелии занялись увеличением налоговых доходов
Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск
«Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили
Жители Украины из-за пошлин заблокировали
Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в
Добавление комментария
Последние новости
04.02, 04:02 Компания Nissan стимулирует приобретение авто в кредит
04.02, 03:28 Татьяна Навка показала, как сложно её дочери на
04.02, 03:00 Валерий Меладзе рассказал о пролитых слезах на свадьбе
04.02, 02:31 Facebook запатентует технологию определения богатства
04.02, 02:00 Дочь Анастасии Заворотнюк стала жертвой
04.02, 01:31 Эвелина Бледанс устроила танцы со своим сыном на Бали
04.02, 01:00 Xperia XA2 и Meizu M6s названы главными новинками января
04.02, 00:29 Для колонизации Марса Илону Маску понадобятся
03.02, 23:56 Георгий Тараторкин: Лучший Раскольников в мировом
03.02, 23:44 Новый смартфон Asus ZenFone 5 обзаведется 5,7-дюймовым
03.02, 23:24 Евгений Осин рассказал, что у него появилась внебрачная
03.02, 23:00 Китайский двойник Nissan Murano оснастили гибридным
03.02, 22:39 Новый кроссовер Changan X70A получит турбированный мотор
03.02, 22:26 Жених Паулины Андреевой Бондарчук стал засматриваться на
03.02, 22:00 Зрители «Дома-2» возмущены грубым поведением Ксении
03.02, 21:42 Ученые: Во Вселенной распространены причудливые формы
03.02, 21:38 Анастасия Волочкова заявила, что не прекратит показывать
03.02, 21:15 Mercedes-Benz для всех своих моделей введет новую
03.02, 21:07 В Амурской области жители региона перепутали гало с НЛО
03.02, 21:00 Елена Темникова удивила фигурой подростка на снимке с