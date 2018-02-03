В Краснодаре мужчина погиб, выпав из окна
В Краснодаре из окна одного из жилых домов выпал мужчина. Это засвидетельствовали горожане, проживающие по улице Котовского.
Сообщается, что на место трагедии прибыли медработники, но спасти потерпевшего не удалось. Он скончался моментально от травм, несовместимых с жизнью. На данный момент сотрудники полиции начали проверку по поводу инцидента. Какие-либо предположения будут выстраиваться на основании показаний судмедэкспертов.
"Начата проверка по факту происшествия. Нам предстоит опознать мужчину и выяснить причину его гибели", - сообщили правоохранители.
Сообщается, что на место трагедии прибыли медработники, но спасти потерпевшего не удалось. Он скончался моментально от травм, несовместимых с жизнью. На данный момент сотрудники полиции начали проверку по поводу инцидента. Какие-либо предположения будут выстраиваться на основании показаний судмедэкспертов.
"Начата проверка по факту происшествия. Нам предстоит опознать мужчину и выяснить причину его гибели", - сообщили правоохранители.
Автор: Артемова Светлана