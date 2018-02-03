Анастасия Волочкова заявила, что не прекратит показывать шпагаты
Анастасия Волочкова заявила в Сети, что у неё нет желания прекращать показы своих шпагатов, по словам звезды, данный элемент является частью профессии классической танцовщицы. Фото знаменитости размещено в её аккаунте в соцсети Instagram.
Известная балерина дала совет всем заниматься растяжкой мышц. Поклонникам она пожелала как можно больше удовольствия и радости в жизни. Балерина написала, что «как бы не будоражили многих» её шпагаты, она не прекратит их демонстрировать. «Это элемент моей профессии. Растяжка досталась мне неимоверным трудом», - написала звезда отечественного балета.
Волочкова посоветовала фолловерам не забывать вытягивать колени, так как это обеспечит им стройность ног. За несколько часов фотоснимок набрал более 5,6 тыс. отметок «Нравится».
Известная балерина дала совет всем заниматься растяжкой мышц. Поклонникам она пожелала как можно больше удовольствия и радости в жизни. Балерина написала, что «как бы не будоражили многих» её шпагаты, она не прекратит их демонстрировать. «Это элемент моей профессии. Растяжка досталась мне неимоверным трудом», - написала звезда отечественного балета.
Волочкова посоветовала фолловерам не забывать вытягивать колени, так как это обеспечит им стройность ног. За несколько часов фотоснимок набрал более 5,6 тыс. отметок «Нравится».
Автор: Семен Зайцев