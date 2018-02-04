Ким Чен Ын совершил тестовую поездку по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе
Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу и представителями Трудовой фракции совершили тестовую поездку по ночному Пхеньяну на троллейбусе, произведенном на местном заводе. Мнение лидера КНДР процитировало Центральное телеграфное агентство.
«Я доволен увиденным. Новинка передвигается без вибрации и посторонних шумов, ход – плавный. Наши заводы должны модернизировать производственный процесс и технологии, чтобы вывести внутреннее производство на новый уровень и стабилизировать пассажирские перевозки», - заявил глава КНДР.
Стоит отметить, что 16 января северокорейские производители сообщили о выпуске новых автомобилей Naenara. В линейку также вошли мини-грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые транспортные средства.
«Я доволен увиденным. Новинка передвигается без вибрации и посторонних шумов, ход – плавный. Наши заводы должны модернизировать производственный процесс и технологии, чтобы вывести внутреннее производство на новый уровень и стабилизировать пассажирские перевозки», - заявил глава КНДР.
Стоит отметить, что 16 января северокорейские производители сообщили о выпуске новых автомобилей Naenara. В линейку также вошли мини-грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые транспортные средства.
Автор: Джанабилова Татьяна П