В США родители убедили 13-летнего сына в скорой смерти от рака мозга
В США родители, преследуя корыстные цели, убедили 13-летнего сына в наличии рака мозга, резвившегося до последней, неизлечимой стадии. Сведения со ссылкой на полицию появились в издании Miami Herald.
Сообщается, родные на протяжении 8 месяцев пугали сына скорой смертью, заставив его поверить в наличие онкологического заболевания. Мошенники обратились за помощью в благотворительную организацию Gofundme и знакомым, собирая средства на лечение.
«Вы говорили, что будет настоящее чудо, если наш малыш доживет до Рождества. Ему удалось это, он пережил праздники уже на трое суток», - написала мать мальчика в соцсети Facebook 28 декабря.
Положить конец страданиям подростка помог школьный психолог, обративший внимание на внешне здорового мальчика. Полицейские начали расследование и провели независимое медицинское обследование, доказавшее отсутствие опухоли. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество и насилие над детьми», родители задержаны.
Сообщается, родные на протяжении 8 месяцев пугали сына скорой смертью, заставив его поверить в наличие онкологического заболевания. Мошенники обратились за помощью в благотворительную организацию Gofundme и знакомым, собирая средства на лечение.
«Вы говорили, что будет настоящее чудо, если наш малыш доживет до Рождества. Ему удалось это, он пережил праздники уже на трое суток», - написала мать мальчика в соцсети Facebook 28 декабря.
Положить конец страданиям подростка помог школьный психолог, обративший внимание на внешне здорового мальчика. Полицейские начали расследование и провели независимое медицинское обследование, доказавшее отсутствие опухоли. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество и насилие над детьми», родители задержаны.
Автор: Джанабилова Татьяна П