Три человека погибли в ДТП с Opel и Porsche Cayenne под Белгородом
В Белгородской области произошло ДТП, столкнулись кроссовер Porsche Cayenne и микроавтобус Opel. Имеются погибшие, несколько человек травмированы.
Утром, 4 февраля, на территории села Стрелецкое, под Белгородом, ГИБДД зафиксировала ДТП, произошло столкновение двух автомобилей. Три человека погибли на месте, четверо пострадали, они доставлены в больницу.
На месте происшествия работает группа сотрудников региональный дорожной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Утром, 4 февраля, на территории села Стрелецкое, под Белгородом, ГИБДД зафиксировала ДТП, произошло столкновение двух автомобилей. Три человека погибли на месте, четверо пострадали, они доставлены в больницу.
На месте происшествия работает группа сотрудников региональный дорожной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Автор: Семен Зайцев