В Венеции из-за обмеления каналов гондольеры остались без работы
В Венеции из-за обмеления каналов в среднем на 23 дюйма, вызванного низкими приливами, гондольеры остались без работы. От транспортного сообщения отрезаны уже несколько районов. Сведения появились в местных СМИ.
Представители спасательных служб рассказали, что пытаются решить проблему, направив в каналы искусственные источники воды, но ее недостаточно для восстановления работы. Сложившаяся ситуация плохо отразилась на бюджете, так как приток туристов резко сократился.
Эксперты отметили, что венецианские каналы иссыхают последние три года, но в январе вода полностью исчезла на шести участках. В городе объявлено чрезвычайное положение. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются только на следующей недели.
Представители спасательных служб рассказали, что пытаются решить проблему, направив в каналы искусственные источники воды, но ее недостаточно для восстановления работы. Сложившаяся ситуация плохо отразилась на бюджете, так как приток туристов резко сократился.
Эксперты отметили, что венецианские каналы иссыхают последние три года, но в январе вода полностью исчезла на шести участках. В городе объявлено чрезвычайное положение. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются только на следующей недели.
Автор: Джанабилова Татьяна П