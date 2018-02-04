Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Общество

В Венеции из-за обмеления каналов гондольеры остались без работы
В Венеции из-за обмеления каналов в среднем на 23 дюйма, вызванного низкими приливами, гондольеры остались без работы. От транспортного сообщения отрезаны уже несколько районов. Сведения появились в местных СМИ.

В Венеции из-за обмеления каналов гондольеры остались без работы


Представители спасательных служб рассказали, что пытаются решить проблему, направив в каналы искусственные источники воды, но ее недостаточно для восстановления работы. Сложившаяся ситуация плохо отразилась на бюджете, так как приток туристов резко сократился.

Эксперты отметили, что венецианские каналы иссыхают последние три года, но в январе вода полностью исчезла на шести участках. В городе объявлено чрезвычайное положение. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются только на следующей недели.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:35
Читайте также
Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге
Санитарная служба 40 раз приезжала на
В Украине почти 400 населенных пунктов остались
Александр Усик встретится в финале Суперсерии с
В четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу Россия
В Госдуме РФ назвали прибывших в Крым немецких
Сборная России по бенди в 11-й раз стала
Япония подготовила план по модернизации
Экстренно вернувшийся в Внуково самолет "ЮТейр"
МВФ даст Украине новый кредит при поднятии
В США собака вернулась к хозяину после 10 лет
На баланс ВКС России поступят более 100
Добавление комментария
Последние новости
04.02, 16:31 В Дели по технической причине экстренно сел самолет
04.02, 16:23 В США число пострадавших при столкновении поездов
04.02, 16:14 На плеерах Apple TV появилось приложение YouTube TV
04.02, 16:06 В Тюмени поезд и тепловоз столкнулись на Войновке
04.02, 15:51 Хакер создал алгоритм упрощенного поиска и взлома
04.02, 15:40 Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге
04.02, 15:28 Астрофизики нашли возможное топливо в атмосферах Марса и
04.02, 15:20 Ученые используют космические лазеры для наблюдения за
04.02, 15:12 Тимур Батрутдинов нашел Ольге Бузовой замену в лице
04.02, 15:09 Задержан вооружённый мужчина, который планировал
04.02, 15:00 Санитарная служба 40 раз приезжала на Даунинг-стрит
04.02, 14:54 Ученые впервые обнаружили планеты вне галактики Млечный
04.02, 14:47 В США при столкновении пассажирского и грузового поездов
04.02, 14:39 В BMW опровергли намерения выпустить кабриолет на базе
04.02, 14:31 В Украине почти 400 населенных пунктов остались без
04.02, 14:24 В Подмосковье из-за снегопада произошли сбои в системе
04.02, 14:15 В Москве число пострадавших из-за снегопада возросло до
04.02, 14:14 Хакеры научились майнить критовалюту из бытовых
04.02, 14:07 ИИ выступит судьей на фотоконкурсе
04.02, 13:57 В Москве «Охотный Ряд» и «Афимолл» эвакуировали после