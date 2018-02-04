Падение продаж iPhone X связано с занижением производительности старых моделей
Доходы Apple сократились из-за резкого падения продаж флагмана iPhone X. Эксперты считают, что причина кроется в недовольстве потребителей, вызванном намеренным занижением производительности старых смартфонов.
После выхода юбилейного смартфона пользователи iPhone 6 и других более старых моделей заметили, что девайсы стали медленно работать. Проблемы возникла одномоментно у всех поклонников Apple, поэтому стало понятно, что последнее обновление негативно отразилось на производительности. Представители корпорация с коллективными обвинениями не согласны.
Пользователи сделали свои выводы и решили отказаться от покупки дорогого iPhone X, рейтинги которого стали стремительно падать вниз. Из-за скандала купертиновцы могут потерять 10 млрд долларов.
После выхода юбилейного смартфона пользователи iPhone 6 и других более старых моделей заметили, что девайсы стали медленно работать. Проблемы возникла одномоментно у всех поклонников Apple, поэтому стало понятно, что последнее обновление негативно отразилось на производительности. Представители корпорация с коллективными обвинениями не согласны.
Пользователи сделали свои выводы и решили отказаться от покупки дорогого iPhone X, рейтинги которого стали стремительно падать вниз. Из-за скандала купертиновцы могут потерять 10 млрд долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П