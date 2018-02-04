В Набережных Челнах оштрафовали женщину за нецензурные выражения в трактире
Жительницу Набережных Челнов оштрафовали за использование нецензурных выражений, допущенных в общественном месте, административное правонарушение выявлено в ходе состоявшейся проверки. Об этом сообщает прокуратура города.
Представитель регионального надзорного органа сообщил, что между двумя посетительницами трактира «Старый город» произошла словесная перепалка. Испытывая личную неприязнь у своей оппонентке по спору, одна из женщин оскорбила другую, использовав нецензурную брань, причём в присутствии других людей, тем самым были унижены достоинство и честь жительницы города. Происшествие имело место в октябре 2017 года.
Прокурором в отношении матершинницы было возбуждено дело об административном правонарушении. Вынесено постановление, наложен штраф в размере 1 тыс. рублей.
Представитель регионального надзорного органа сообщил, что между двумя посетительницами трактира «Старый город» произошла словесная перепалка. Испытывая личную неприязнь у своей оппонентке по спору, одна из женщин оскорбила другую, использовав нецензурную брань, причём в присутствии других людей, тем самым были унижены достоинство и честь жительницы города. Происшествие имело место в октябре 2017 года.
Прокурором в отношении матершинницы было возбуждено дело об административном правонарушении. Вынесено постановление, наложен штраф в размере 1 тыс. рублей.
Автор: Семен Зайцев