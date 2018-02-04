В США неизвестные вывесили баннер «Россия. Представьте мир без нее»
Жителям и политикам США неизвестные напомнили о заслугах и достижениях России, вывесив с моста на Манхэттене огромный баннер с громкой надписью: «Россия. Представьте мир без нее». Фотографии, сделанные очевидцами, появились в соцсети Facebook.
«В преддверии Дня России у нас появился интересный баннер. Можно считать, российский, патриотический праздник добрался до США», - написал интернет-пользователь.
Весь текст, размещенный на баннере, намеренно переведен на английский язык. Надписи напоминают американцам о вкладе России в победу над исламистами в Сирии, Владимире Зворыкине, изобретшем телевидение, первом полете в космос, совершенном Юрием Гагариным, и, наконец, победе над фашистами.
«В преддверии Дня России у нас появился интересный баннер. Можно считать, российский, патриотический праздник добрался до США», - написал интернет-пользователь.
Весь текст, размещенный на баннере, намеренно переведен на английский язык. Надписи напоминают американцам о вкладе России в победу над исламистами в Сирии, Владимире Зворыкине, изобретшем телевидение, первом полете в космос, совершенном Юрием Гагариным, и, наконец, победе над фашистами.
Автор: Джанабилова Татьяна П