В Москве из-за упавшего дерева приостановлено движение поездов на Филёвской линии
4 февраля, в 08:00, в Москве из-за засыпанного снегом дерева, рухнувшего с городской территории, временно приостановлено движение поездов на одном отрезке Филёвской линии. Метрополитен предупредил об изменении графика работы на своей странице в микроблоге Twitter.
«Примерно до 08:30 поезда не будут совершать пассажирские перевозки от «Пионерской» до «Кунцевской» станции», - говорится в сообщении.
Ранее из-за проблем с пассажиром метрополитен на время отменил движение поездов по фиолетовой ветке.
«Примерно до 08:30 поезда не будут совершать пассажирские перевозки от «Пионерской» до «Кунцевской» станции», - говорится в сообщении.
Ранее из-за проблем с пассажиром метрополитен на время отменил движение поездов по фиолетовой ветке.
Автор: Джанабилова Татьяна П