Ученые: Из-за смены магнитных полюсов на Землю обрушатся катастрофы
Ученые из Колорадского университета выяснили, что из-за смены магнитных полюсов на Землю обрушатся катастрофы. Материалы исследования, рассказывающего о грядущем апокалипсисе, появились в издании Undark Magazine.
Геофизик Данэль Бейкер считает, что магнитные полюса Земли начали менять местами сотни лет назад и за последние 200 лет смогли ослабить планету на 15%. Если ситуация не изменится, вырастет угроза геомагнитной инверсии. Подобные изменения губительны для планеты, поскольку многие территории превратятся в мертвые, безжизненные пустыни.
Ученый из Ливерпуля согласен с доводами коллеги и предупреждает, что скоро мир «поглотят» природные катастрофы и сбои в работе электросетей.
Ранее эксперты нашли доказательства, указывающие на смену полюсов.
Геофизик Данэль Бейкер считает, что магнитные полюса Земли начали менять местами сотни лет назад и за последние 200 лет смогли ослабить планету на 15%. Если ситуация не изменится, вырастет угроза геомагнитной инверсии. Подобные изменения губительны для планеты, поскольку многие территории превратятся в мертвые, безжизненные пустыни.
Ученый из Ливерпуля согласен с доводами коллеги и предупреждает, что скоро мир «поглотят» природные катастрофы и сбои в работе электросетей.
Ранее эксперты нашли доказательства, указывающие на смену полюсов.
Автор: Джанабилова Татьяна П