Митрополит Иларион заявил о популярности смартфона iPhone X в РПЦ
Митрополит Волоколамский Иларион рассказал в СМИ, что среди молодых священников РПЦ большой популярностью пользуется смартфон iPhone X. Священнослужитель, как он считает, «не дозрел» до столь дорогостоящего аппарата.
По информации Илариона, он использует модель iPhone 8 и не ещё готов сменить её на более дорогостоящее изделие. При этом митрополит критически выразился в отношении Apple, захватывающей всё большее пространство на рынке мобильных устройств. Было заявлено, что iPhone 8 подарен ему на Новый год.
В ходе эфира передачи «Церковь и мир», на телевизионном канале «Россия 24», митрополит рассказал, что никак не может сменить компьютер компании Microsoft на Apple. «Я привык к тому, как работает компьютер Microsoft. На нём я написал десятки книг, он мне удобен», - подчеркнул представитель РПЦ. Было выражено сожаление, что Apple использует не совсем честные способы, захватывая позиции на рынке, в тоже время влияние Microsoft сужается.
По информации Илариона, он использует модель iPhone 8 и не ещё готов сменить её на более дорогостоящее изделие. При этом митрополит критически выразился в отношении Apple, захватывающей всё большее пространство на рынке мобильных устройств. Было заявлено, что iPhone 8 подарен ему на Новый год.
В ходе эфира передачи «Церковь и мир», на телевизионном канале «Россия 24», митрополит рассказал, что никак не может сменить компьютер компании Microsoft на Apple. «Я привык к тому, как работает компьютер Microsoft. На нём я написал десятки книг, он мне удобен», - подчеркнул представитель РПЦ. Было выражено сожаление, что Apple использует не совсем честные способы, захватывая позиции на рынке, в тоже время влияние Microsoft сужается.
Автор: Семен Зайцев