Американские ученые научились разводить здоровых кур без антибиотиков
Американские ученые научились разводить здоровых кур с врожденным иммунитетом без антибиотиков. Новая порода устойчива к известным штаммам смертоносных бактерий.
Ученые рассказали, что при введении в кровеносную систему птиц хемокина и цитокина иммунная система активируется и оповещает лейкоциты о точном местоположении патогенов. Селекционеры отсортируют кур по силе устойчивости к болезням и благодаря им выведут новую породу.
Данная работа позволит экономить миллиарды долларов. К примеру, ежегодно 1,3 млн американцев заражаются кампилобактериозом, вызывающим лихорадку и диарею. На ликвидацию бактерии страна тратит 2 млрд долларов в год. Фермеры экономят на профилактике и добавляют в зерно антибиотики, к которым бактерии стали устойчивы.
Ранее ученые нашли древние бактерии, не поддающиеся антибактериальному воздействию.
Ученые рассказали, что при введении в кровеносную систему птиц хемокина и цитокина иммунная система активируется и оповещает лейкоциты о точном местоположении патогенов. Селекционеры отсортируют кур по силе устойчивости к болезням и благодаря им выведут новую породу.
Данная работа позволит экономить миллиарды долларов. К примеру, ежегодно 1,3 млн американцев заражаются кампилобактериозом, вызывающим лихорадку и диарею. На ликвидацию бактерии страна тратит 2 млрд долларов в год. Фермеры экономят на профилактике и добавляют в зерно антибиотики, к которым бактерии стали устойчивы.
Ранее ученые нашли древние бактерии, не поддающиеся антибактериальному воздействию.
Автор: Джанабилова Татьяна П