Ученые обнаружили в организме человека «встроенный таймер» мутаций
Ученые из США обнаружили в ДНК человека встроенный квантовый таймер мутации. По словам специалистов, он срабатывает только при достижении определенного возраста, способствуя видоизменению клеток и их функционала.
Исследователи установили, что некоторые нуклеотиды в ДНК могут на тысячную долю секунды изменять форму, что приводит к появлению так называемой «неверной буквы» в коле. В природе подобные случаи встречаются крайне редко, но становятся причиной образования вредоносных клеток, с годами переходящих в раковые.
Впервые механизм мутации клеток был предложен специалистами Джеймсом Уотсоном и Френсисом Криком. По словам ученых, квантовые колебания прослеживаются почти в каждом коде. В то же время, из-за так называемого «таймера» последствия мутации сохраняются лишь у 0,009 процентов индивидов.
Специалисты Университета Дьюка рассказали, что понимание процесса мутации в ДНК человека в будущем даст возможность не только контролировать его, но и избегать появления в теле всевозможных сторонних образований. Таутомерные формы могут доминировать только в нормальных условиях, ввиду чего можно сделать вывод, что метаморфозы происходят под воздействием всевозможных стрессов.
Исследователи установили, что некоторые нуклеотиды в ДНК могут на тысячную долю секунды изменять форму, что приводит к появлению так называемой «неверной буквы» в коле. В природе подобные случаи встречаются крайне редко, но становятся причиной образования вредоносных клеток, с годами переходящих в раковые.
Впервые механизм мутации клеток был предложен специалистами Джеймсом Уотсоном и Френсисом Криком. По словам ученых, квантовые колебания прослеживаются почти в каждом коде. В то же время, из-за так называемого «таймера» последствия мутации сохраняются лишь у 0,009 процентов индивидов.
Специалисты Университета Дьюка рассказали, что понимание процесса мутации в ДНК человека в будущем даст возможность не только контролировать его, но и избегать появления в теле всевозможных сторонних образований. Таутомерные формы могут доминировать только в нормальных условиях, ввиду чего можно сделать вывод, что метаморфозы происходят под воздействием всевозможных стрессов.
Автор: Махов Артем