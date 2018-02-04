Миллиардер Баффет спустил на воду боевой корабль ВМС США
Уоррен Баффет принял участие в спуске на воду прибрежного корабля ВМС США. К созданию судна причастна дочь миллиардера, которая при создании смогла дать ему имя.
Борт получил название Омаха в честь родного города Уоррена Баффета. Соответствующую идею предложила его дочь Сьюзен. Торжественная церемония спуска корабля на воду прошла в Сан-Диего. Примечательно. Баффет до сих пор имеет резиденцию в Омахе, ввиду чего считает корабль, в создание которого вложил крупную сумму денежных средств, своим достоянием.
В рамках мероприятия Сбюзен Баффет произнесла торжественную речь, в которой поблагодарила всех разработчиков, которые смогли воплотить в жизнь корабль. Omaha относится к кораблям класса LCS, которые могут применяться для боевых действиях в условиях мели. Его длина составляет 66 метров. На борту судна могут находиться до 40 членов экипажа.
Всего планируется выпустить 26 кораблей данного класса. По словам Баффета, он намерен и в будущем поддерживать начинания американских военных разработчиков. В настоящее время миллиардер обладает вторым в стране капиталом в размере 91 миллиарда долларов. Бизнесмен получил мировую известность благодаря тому, что является одним из самых крупных инвесторов и филантропов.
Борт получил название Омаха в честь родного города Уоррена Баффета. Соответствующую идею предложила его дочь Сьюзен. Торжественная церемония спуска корабля на воду прошла в Сан-Диего. Примечательно. Баффет до сих пор имеет резиденцию в Омахе, ввиду чего считает корабль, в создание которого вложил крупную сумму денежных средств, своим достоянием.
В рамках мероприятия Сбюзен Баффет произнесла торжественную речь, в которой поблагодарила всех разработчиков, которые смогли воплотить в жизнь корабль. Omaha относится к кораблям класса LCS, которые могут применяться для боевых действиях в условиях мели. Его длина составляет 66 метров. На борту судна могут находиться до 40 членов экипажа.
Всего планируется выпустить 26 кораблей данного класса. По словам Баффета, он намерен и в будущем поддерживать начинания американских военных разработчиков. В настоящее время миллиардер обладает вторым в стране капиталом в размере 91 миллиарда долларов. Бизнесмен получил мировую известность благодаря тому, что является одним из самых крупных инвесторов и филантропов.
Автор: Махов Артем