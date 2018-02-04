The New York Times внедрит дополнительную реальность в свои публикации
В публикациях The New York Times появится дополнительная реальность. На следующей недели газета представит своим читателям первый инновационный материал. Информация появилась на сайте издания.
Высокотехнологичный контент позволит читателям «оживлять» картинки и переносить их для детального просмотра в реальное пространство. Такой объект можно рассмотреть со всех сторон и под разными углами.
«Настало время перейти к более чувственному восприятию новостей. Истории могут ожить перед вами в трехмерном изображении, позволяя изучить скульптуру, расположенную на другом конце света, подойти к ней и увеличить», - сообщили в NYT.
Первый материал журналисты посвятят ОИ-2018 в Пхенчхане. Пока технология доступна пользователям устройств на базе iOS.
Ранее хакеры взломали Twitter NYT.
Высокотехнологичный контент позволит читателям «оживлять» картинки и переносить их для детального просмотра в реальное пространство. Такой объект можно рассмотреть со всех сторон и под разными углами.
«Настало время перейти к более чувственному восприятию новостей. Истории могут ожить перед вами в трехмерном изображении, позволяя изучить скульптуру, расположенную на другом конце света, подойти к ней и увеличить», - сообщили в NYT.
Первый материал журналисты посвятят ОИ-2018 в Пхенчхане. Пока технология доступна пользователям устройств на базе iOS.
Ранее хакеры взломали Twitter NYT.
Автор: Джанабилова Татьяна П