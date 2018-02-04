Компания Vision Research представила камеру Phantom, способную делать 11 тыс. кадров в секунду
Американская компания Vision Research недавно выпустила камеру Phantom v2640 с возможностью снимать видео отличного качества с отличной и быстрой частотой кадров за секунду. Девайс представлен в небольшом размере, способном умещаться даже на ладони, что выделяет её среди конкурентов. Обычно продукты с такими характеристиками и охладительной системой порой выглядят как системный блок компьютера.
Показатели видеосъемки в FullHD формате фиксируется CMOS датчиком больше 11000 кадров в секунду, а в 4К формате рекордные 6600 при выдержке в 142 наносекунды. Для хранения в камере установлен накопитель в 288 гигабайт, что, по информации разработчика, вполне достаточно для работы, при этом предусмотрена и карта памяти с емкостью до 2 терабайт, а скорость передачи данных на компьютер составляет от 8 гигабайт в секунду и выше. Про стартовую дату продаж и ценовую категорию на Phantom v2640 производитель не сообщает, но известно, что камера будет доступна достаточно широкому количеству пользователей.
Показатели видеосъемки в FullHD формате фиксируется CMOS датчиком больше 11000 кадров в секунду, а в 4К формате рекордные 6600 при выдержке в 142 наносекунды. Для хранения в камере установлен накопитель в 288 гигабайт, что, по информации разработчика, вполне достаточно для работы, при этом предусмотрена и карта памяти с емкостью до 2 терабайт, а скорость передачи данных на компьютер составляет от 8 гигабайт в секунду и выше. Про стартовую дату продаж и ценовую категорию на Phantom v2640 производитель не сообщает, но известно, что камера будет доступна достаточно широкому количеству пользователей.
Автор: Тригуб Сергей