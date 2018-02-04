Китайские генетики клонировали яванскую макаку
Учеными из Китая в конце января 2018 года с положительным результатом получилось клонировать двух представительниц женского пола, яванских макак Чжун-Чжун и Хуа-Хуа. Приматы клонировали впервые и тем же методом, что и известная с 1996 года овечка Долли.
Как полагают эксперты в области генетики, это клонирование стало самым успешным, так как в прошлые разы обезьяны рождались больными, либо процесс как таковой не получался.
По этому поводу высказали свою точку зрения и представители церкви. Так, например, Элио Сгречча, являющийся экспертом биоэтики в Ватикане, утверждает, что клонирование приматов может приблизить процесс в дальнейшем и к «копированию» человека, что само по себе будет угрозой для человечества.
От Русской Православной Церкви выступил иеромонах Дмитрий (Першин) с мнением, что клонирование злом не является, а вот опыты, наносящие животным вред, боль и страдания, считает непозволительными.
Дмитрий (Першин) объясняет свою позицию по отношению к клонированию человека, как не являющейся благой, ведь клоны могут использоваться в качестве органов для людей, рожденных естественным путем. Такое поведение к человеку аморально, и не важно каким образом он появился на свет.
Как полагают эксперты в области генетики, это клонирование стало самым успешным, так как в прошлые разы обезьяны рождались больными, либо процесс как таковой не получался.
По этому поводу высказали свою точку зрения и представители церкви. Так, например, Элио Сгречча, являющийся экспертом биоэтики в Ватикане, утверждает, что клонирование приматов может приблизить процесс в дальнейшем и к «копированию» человека, что само по себе будет угрозой для человечества.
От Русской Православной Церкви выступил иеромонах Дмитрий (Першин) с мнением, что клонирование злом не является, а вот опыты, наносящие животным вред, боль и страдания, считает непозволительными.
Дмитрий (Першин) объясняет свою позицию по отношению к клонированию человека, как не являющейся благой, ведь клоны могут использоваться в качестве органов для людей, рожденных естественным путем. Такое поведение к человеку аморально, и не важно каким образом он появился на свет.
Автор: Богданова Ярослава