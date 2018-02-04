Губернатор Сахалина отдал трех щенков за лучший рецепт счастья
Олег Кожемяко, глава Сахалинской области, объявил среди подписчиков в микроблоге в соцсети Instagram конкурс на лучший рецепт семейного счастья. Губернатор собирался раздать победителям состязания щенят от его пары абруццких овчарок.
Трёх породистых щенков губернатор разыграл в своём аккаунте. Ранее глава региона сообщил в Сети, что от его собак породы маремма на свет появились пушистые символы 2018 года. Губернатор предложил, что те из пользователей, которые напишут и пришлют лучший рецепт счастья, смогут стать владельцами молодых собак. Всего в адрес Кожемяко было прислано 500 историй. Глава региона сообщил на своей странице, что получил большое количество откликов, они полны любви и уважения к своим близким. «Я ещё раз убедился, что на Курилах и Сахалине живут добрые и чуткие люди», - написал губернатор.
Определить лучшие «душевные послания», по словам чиновника, было достаточно сложно. В итоге были выбраны письма из трех семей, в качестве подарка они получат по пушистому щенку.
Трёх породистых щенков губернатор разыграл в своём аккаунте. Ранее глава региона сообщил в Сети, что от его собак породы маремма на свет появились пушистые символы 2018 года. Губернатор предложил, что те из пользователей, которые напишут и пришлют лучший рецепт счастья, смогут стать владельцами молодых собак. Всего в адрес Кожемяко было прислано 500 историй. Глава региона сообщил на своей странице, что получил большое количество откликов, они полны любви и уважения к своим близким. «Я ещё раз убедился, что на Курилах и Сахалине живут добрые и чуткие люди», - написал губернатор.
Определить лучшие «душевные послания», по словам чиновника, было достаточно сложно. В итоге были выбраны письма из трех семей, в качестве подарка они получат по пушистому щенку.
Автор: Семен Зайцев