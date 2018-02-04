Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Общество

Губернатор Сахалина отдал трех щенков за лучший рецепт счастья
Олег Кожемяко, глава Сахалинской области, объявил среди подписчиков в микроблоге в соцсети Instagram конкурс на лучший рецепт семейного счастья. Губернатор собирался раздать победителям состязания щенят от его пары абруццких овчарок.

Губернатор Сахалина отдал трех щенков за лучший рецепт счастья

Трёх породистых щенков губернатор разыграл в своём аккаунте. Ранее глава региона сообщил в Сети, что от его собак породы маремма на свет появились пушистые символы 2018 года. Губернатор предложил, что те из пользователей, которые напишут и пришлют лучший рецепт счастья, смогут стать владельцами молодых собак. Всего в адрес Кожемяко было прислано 500 историй. Глава региона сообщил на своей странице, что получил большое количество откликов, они полны любви и уважения к своим близким. «Я ещё раз убедился, что на Курилах и Сахалине живут добрые и чуткие люди», - написал губернатор.

Определить лучшие «душевные послания», по словам чиновника, было достаточно сложно. В итоге были выбраны письма из трех семей, в качестве подарка они получат по пушистому щенку.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:18
Читайте также
Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге
Санитарная служба 40 раз приезжала на
В Украине почти 400 населенных пунктов остались
Александр Усик встретится в финале Суперсерии с
В четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу Россия
В Госдуме РФ назвали прибывших в Крым немецких
Сборная России по бенди в 11-й раз стала
Япония подготовила план по модернизации
Экстренно вернувшийся в Внуково самолет "ЮТейр"
МВФ даст Украине новый кредит при поднятии
В США собака вернулась к хозяину после 10 лет
На баланс ВКС России поступят более 100
Добавление комментария
Последние новости
04.02, 16:31 В Дели по технической причине экстренно сел самолет
04.02, 16:23 В США число пострадавших при столкновении поездов
04.02, 16:14 На плеерах Apple TV появилось приложение YouTube TV
04.02, 16:06 В Тюмени поезд и тепловоз столкнулись на Войновке
04.02, 15:51 Хакер создал алгоритм упрощенного поиска и взлома
04.02, 15:40 Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге
04.02, 15:28 Астрофизики нашли возможное топливо в атмосферах Марса и
04.02, 15:20 Ученые используют космические лазеры для наблюдения за
04.02, 15:12 Тимур Батрутдинов нашел Ольге Бузовой замену в лице
04.02, 15:09 Задержан вооружённый мужчина, который планировал
04.02, 15:00 Санитарная служба 40 раз приезжала на Даунинг-стрит
04.02, 14:54 Ученые впервые обнаружили планеты вне галактики Млечный
04.02, 14:47 В США при столкновении пассажирского и грузового поездов
04.02, 14:39 В BMW опровергли намерения выпустить кабриолет на базе
04.02, 14:31 В Украине почти 400 населенных пунктов остались без
04.02, 14:24 В Подмосковье из-за снегопада произошли сбои в системе
04.02, 14:15 В Москве число пострадавших из-за снегопада возросло до
04.02, 14:14 Хакеры научились майнить критовалюту из бытовых
04.02, 14:07 ИИ выступит судьей на фотоконкурсе
04.02, 13:57 В Москве «Охотный Ряд» и «Афимолл» эвакуировали после