Глава МИД ФРГ подтвердил вину Германии в преступлениях нацизма
Зигмар Габриэль, являющийся главной МИД ФРГ, подтвердил, что Германия имеет определенную вину в преступлениях нацизма на территории Польши. По словам чиновника, закон, предполагающий наказание за обвинения польского народа и государства в причастности к преступлениям Третьего рейха, полностью оправдан.
«Ни у кого нет сомнений в том, что Германия несет ответственность за размещение так называемых концентрационных лагерей и других организаций, которые занимались убийствами и прочими бесчинствами. Польша приняла правильное решение по поводу закона, так как люди должны помнить, что во времена ВМВ немецкие силы были захватчиками», - рассказал Габриэль.
По словам чиновника, только тщательный анализ истории может привести к решению вопроса. Кроме того, в образовательных учреждениях стоит распространять усредненную и независимую информацию, так как некоторые страны спекулируют своими возможностями и еще на стадии школ и университетов ведут активную пропаганду.
Сенат Польши принял закон, согласно которому пропаганда идеологии украинских националистов и заявления о пособничестве полков Третьему рейху будут наказываться уголовно.
«Ни у кого нет сомнений в том, что Германия несет ответственность за размещение так называемых концентрационных лагерей и других организаций, которые занимались убийствами и прочими бесчинствами. Польша приняла правильное решение по поводу закона, так как люди должны помнить, что во времена ВМВ немецкие силы были захватчиками», - рассказал Габриэль.
По словам чиновника, только тщательный анализ истории может привести к решению вопроса. Кроме того, в образовательных учреждениях стоит распространять усредненную и независимую информацию, так как некоторые страны спекулируют своими возможностями и еще на стадии школ и университетов ведут активную пропаганду.
Сенат Польши принял закон, согласно которому пропаганда идеологии украинских националистов и заявления о пособничестве полков Третьему рейху будут наказываться уголовно.
Автор: Махов Артем