В Британии жених бросил проспавшую свадьбу 40-летнюю невесту
В Британии 38-летний жених бросил проспавшую свадьбу 40-летнюю невесту. Сведения предоставило издание The Sun.
Мужчина сделал предложение возлюбленной через пять недель после знакомства, но получит отказ. Спустя время, в 2015 году, он повторил просьбу, услышав положительный ответ. Подготовка к бракосочетанию и торжеству на 80 гостей длилась 17 месяцев.
За сутки до церемонии невеста отрепетировала предстоящее событие и забыла поставить будильник. Утром выяснилось, что свадебное платье забыто в такси, визажист опаздывает. Мать троих детей в расстроенных чувствах забыла про время и позвонила жениху, который попросил ее приехать в церковь в любом виде. После получасовой истерики ей удалось добраться до места, но и там все пошло не так, окончательно подкосив женщину. Свадьба за 20 тыс. долларов сорвалась, через некоторое время пара рассталась.
Мужчина сделал предложение возлюбленной через пять недель после знакомства, но получит отказ. Спустя время, в 2015 году, он повторил просьбу, услышав положительный ответ. Подготовка к бракосочетанию и торжеству на 80 гостей длилась 17 месяцев.
За сутки до церемонии невеста отрепетировала предстоящее событие и забыла поставить будильник. Утром выяснилось, что свадебное платье забыто в такси, визажист опаздывает. Мать троих детей в расстроенных чувствах забыла про время и позвонила жениху, который попросил ее приехать в церковь в любом виде. После получасовой истерики ей удалось добраться до места, но и там все пошло не так, окончательно подкосив женщину. Свадьба за 20 тыс. долларов сорвалась, через некоторое время пара рассталась.
Автор: Джанабилова Татьяна П