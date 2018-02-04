Россия заняла в рейтинге верховенства права 89 место
По результатам рейтинга верховенства права, проводимого международной организацией World Justice Projeсt, Россия занимает в нем 89 место. Всего в рейтинге представлено 113 стран.
По сравнению с данными предыдущего рейтинга Россия сумела подняться на три позиции с 92 места. Отметим, что среди стран бывшего СССР ситуация с верховенством права хуже только в Узбекистане. Грузия заняла 38 место, Белоруссия – 65, Украина оказалась на 77 месте, Киргизия на 82, а Казахстан на 64 месте. Нигерия, Бангладеш, Пакистан, Зимбабве и Египет вошли в число наихудших государств, а замкнула рейтинг Венесуэла.
Среди лидеров рейтинга традиционно расположились представители скандинавского региона Норвегия, Дания и Финляндия. США же потеряли одну позицию и оказались на 19 месте.
Отметим, что рейтинг составляется на основе сопоставления и обобщения 8 показателей в сфере верховенства права. Это степень ограничения полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, обеспечение правопорядка и безопасности, процесс защиты основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие.
По сравнению с данными предыдущего рейтинга Россия сумела подняться на три позиции с 92 места. Отметим, что среди стран бывшего СССР ситуация с верховенством права хуже только в Узбекистане. Грузия заняла 38 место, Белоруссия – 65, Украина оказалась на 77 месте, Киргизия на 82, а Казахстан на 64 месте. Нигерия, Бангладеш, Пакистан, Зимбабве и Египет вошли в число наихудших государств, а замкнула рейтинг Венесуэла.
Среди лидеров рейтинга традиционно расположились представители скандинавского региона Норвегия, Дания и Финляндия. США же потеряли одну позицию и оказались на 19 месте.
Отметим, что рейтинг составляется на основе сопоставления и обобщения 8 показателей в сфере верховенства права. Это степень ограничения полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, обеспечение правопорядка и безопасности, процесс защиты основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие.
Автор: Гундерин Сергей