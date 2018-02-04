Дженнифер Энистон намекнула на продолжение культового сериала «Друзья»
Звезда сериала «Друзья» 48-летняя Дженнифер Энистон, блистательно сыгравшая Рэйчел Грин, тонко намекнула на возможное продолжение культовой истории. Информация прозвучала во время разговора актрисы с ведущей ток-шоу Эллен Дедженерес.
«Эллен, я ничего не исключаю, возможно все. Особенно после того, как Джордж Клуни женился», - пошутила Энистон.
По сюжету «Друзей», в Нью-Йорке проживают трое парней и три девушки, ставшие хорошими приятелями. Их жизнь наполнена яркими событиями, комедийного характера. Первый сезон сериала стартовал в 1994 году. После 10 эпизодов, в 2004 году, съемки были прекращены.
Ранее поклонники сообщали о постаревшей Энистон.
«Эллен, я ничего не исключаю, возможно все. Особенно после того, как Джордж Клуни женился», - пошутила Энистон.
По сюжету «Друзей», в Нью-Йорке проживают трое парней и три девушки, ставшие хорошими приятелями. Их жизнь наполнена яркими событиями, комедийного характера. Первый сезон сериала стартовал в 1994 году. После 10 эпизодов, в 2004 году, съемки были прекращены.
Ранее поклонники сообщали о постаревшей Энистон.
Автор: Джанабилова Татьяна П