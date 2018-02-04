СМИ: Япония попросит Южную Корею и США о совместных учениях после Олимпиады
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, попросит США и Южную Корею относительно возобновления военных маневров после завершения Олимпиады в Пхёнчхане. В Токио заявляют, что это необходимо для оказания давления на КНДР.
Глава японского кабинета министров намерен настаивать на сохранении совместных учений войск на территории Юго-Восточной Азии. Агентство «Киодо», ссылаясь на источники, информирует, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе визита в Японию Майка Пенса, вице-президента США, его прибытие ожидается с 6 по 8 февраля.
Пенс и Абэ донесут итог беседы Мун Чжэ Ину, президенту Южной Кореи, это произойдет после открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Синдзо Абэ сделал заявление, выразив позицию кабинета министров в отношении смены курса Северной Кореей. Речь идёт о необходимости отказа Пхеньяна реализовать национальную ракетно-ядерную программу.
Глава японского кабинета министров намерен настаивать на сохранении совместных учений войск на территории Юго-Восточной Азии. Агентство «Киодо», ссылаясь на источники, информирует, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе визита в Японию Майка Пенса, вице-президента США, его прибытие ожидается с 6 по 8 февраля.
Пенс и Абэ донесут итог беседы Мун Чжэ Ину, президенту Южной Кореи, это произойдет после открытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Синдзо Абэ сделал заявление, выразив позицию кабинета министров в отношении смены курса Северной Кореей. Речь идёт о необходимости отказа Пхеньяна реализовать национальную ракетно-ядерную программу.
Автор: Семен Зайцев