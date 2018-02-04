На баланс ВКС России поступят более 100 современных самолетов и вертолетов
На баланс Воздушно-космических сил России до конца этого года будут переданы более 100 модернизированных самолетов последней генерации и вертолетов: Су (34, 30СМ, 35С), Ми-8 и 28, Ка-52. Сведения появились на официальном портале Минобороны РФ.
В списке поставок на текущий год также значится 10 ЗРК типа С-400 и ракетно-пушечных установок «Панцирь-С». В прошлом году в России заработала Единая космическая система и станция «Воронеж», оповещающая о ракетном нападении. Под контроль военных переданы 100 систем для противоракетной и противовоздушной обороны и 200 воздушных летательных аппаратов.
В 2019 году российская армия получит танки модели «Терминатор».
В списке поставок на текущий год также значится 10 ЗРК типа С-400 и ракетно-пушечных установок «Панцирь-С». В прошлом году в России заработала Единая космическая система и станция «Воронеж», оповещающая о ракетном нападении. Под контроль военных переданы 100 систем для противоракетной и противовоздушной обороны и 200 воздушных летательных аппаратов.
В 2019 году российская армия получит танки модели «Терминатор».
Автор: Джанабилова Татьяна П