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Фанаты шокированы фотографиями Кэмерон Диас без макияжа
Известная голливудская актриса Кэмерон Диас на днях была поймана папарацци без макияжа. Фотографии были сделаны на парковке возле её машины, на которых она одета в джинсы с белой футболкой и рубашкой. Актриса выглядела очень уставшей и недовольной, а отсутствие косметики даже сделало её неузнаваемой для поклонников.

Фанаты шокированы фотографиями Кэмерон Диас без макияжа


Такое состояние звезды обусловлено слухами о материнстве Кэмерон, которые переполняли страницы газет и интернет сайтов в прошлом году. Сама актриса не подтвердила эти слухи и дальнейшую информацию о том, что она хочет взять ребенка из приюта, мотивируя это тем, что на детей у нее не хватает времени из-за плотного графика съемок. Однако поклонники предполагают, что этот факт уже состоявшийся и звезда наслаждается материнством.


Стоит упомянуть, что Кэмерон замужем за музыкантом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, причем их свадьба состоялась в 2015 году, спустя десять лет от знакомства.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 11:34
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