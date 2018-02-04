Синоптики: В Москве за минувшие сутки выпало 53% месячной нормы осадков
По заявлениям синоптиков в Москве за минувшие сутки выпало 10 миллиметров осадков. Это составляет 53 процента месячной нормы.
Также специалистами центра погоды сообщалось, что в ближайшие выходные в Москва и область станут эпицентром мощных снегопадов, которые могут стать самыми сильными для местности в этот период времени с 1957 года. Синоптики прогнозируют выпадение половины от нормы месячных осадков. Из за обильных снегопадов при температуре +2 градуса зафиксированы случаи падений обледенелых деревьев. Это, в свою очередь, привело к парализации движения общественного транспорта на востоке столице, где упавшим деревом было заблокирован трамвай.
В связи с тяжелой погодной обстановкой мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные аварийные службы переведены в усиленный режим работы. Как заявили в метеобюро Москвы, снегопады ослабнут ближе к утру понедельника.
Также специалистами центра погоды сообщалось, что в ближайшие выходные в Москва и область станут эпицентром мощных снегопадов, которые могут стать самыми сильными для местности в этот период времени с 1957 года. Синоптики прогнозируют выпадение половины от нормы месячных осадков. Из за обильных снегопадов при температуре +2 градуса зафиксированы случаи падений обледенелых деревьев. Это, в свою очередь, привело к парализации движения общественного транспорта на востоке столице, где упавшим деревом было заблокирован трамвай.
В связи с тяжелой погодной обстановкой мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные аварийные службы переведены в усиленный режим работы. Как заявили в метеобюро Москвы, снегопады ослабнут ближе к утру понедельника.
Автор: Гундерин Сергей