В Москве восстановлено движение поездов на Филёвской линии
В Москве оперативно восстановлено движение всех подвижных составов, курсирующих на Филёвской линии, отмененное из-за дерева, рухнувшего на пути под тяжестью снега. Сведения появились на официальной странице метрополитена в микроблоге Twitter.
Сотрудники метро и МЧС сработали оперативно и в течении 41 минуты смогли ликвидировать проблему. Все поезда введены в график.
Сотрудники метро и МЧС сработали оперативно и в течении 41 минуты смогли ликвидировать проблему. Все поезда введены в график.
Автор: Джанабилова Татьяна П