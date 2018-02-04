Уроженец Казахстана дошел до финала в женском конкурсе красоты
Молодой казах 22-летний Илай Дягилев родом из Алма-Аты, решив поучаствовать в местном интернет-конкурсе красоты Miss Virtual Kazakhstan, сумел прийти к финалу. Парень под псевдонимом «Арины Алиевой из Шимкента», обошел около 4000 претенденток со всех просторов Казахстана просто поспорив с друзьями.
Когда Дягилев понял, что это уже перебор, парень сделал шокирующее заявление судьям, раскрыв обман. Те в свою очередь, вышли из ситуации дисквалифицировав «жгучую участницу» за ложные личные факты, и заменили ее другой девушкой.
Илай объяснил свой поступок тем, что считает девушек с естественной красотой и индивидуальностью более востребованными, нежели тех, кто слепо следует навеянным трендам и модным «мэйкапам».
Илай Дягилев продолжает работать моделью и участвовать в показах моды, и по-прежнему живет в Алма-Аты.
Когда Дягилев понял, что это уже перебор, парень сделал шокирующее заявление судьям, раскрыв обман. Те в свою очередь, вышли из ситуации дисквалифицировав «жгучую участницу» за ложные личные факты, и заменили ее другой девушкой.
Илай объяснил свой поступок тем, что считает девушек с естественной красотой и индивидуальностью более востребованными, нежели тех, кто слепо следует навеянным трендам и модным «мэйкапам».
Илай Дягилев продолжает работать моделью и участвовать в показах моды, и по-прежнему живет в Алма-Аты.
Автор: Богданова Ярослава