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В аэропорту Стамбула произошло опасное сближение самолетов
В аэропорту Стамбула произошло опасное сближение двух самолетов. По информации от местной прессы, самолет российской компании «Победа» при посадке пролетел на расстоянии в 240 метров от турецкого борта перевозчика Pegasus.

В аэропорту Стамбула произошло опасное сближение самолетов


Инцидент произошел вчера в вечернее время в гражданском аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Российский борт, двигавшийся по маршруту из Москвы, не смог зайти на посадочную полосу из-за порыва ветра. В итоге его занесло в траекторию взлета другого самолета. Пилот судна турецкой компании резко вывернул вправо, ввиду чего удалось избежать столкновения.

«Российский лайнер во время посадки также вывернул в противоположную сторону, ввиду чего для приземления ему пришлось сделать еще один круг. После этого он все же приземлился на вспомогательную полосу, так как основная, зарегистрированная за ним, была уже занята. Турецкий борт благополучно продолжил полет, не меняя курса», - сообщили в пресс-центре аэропорта Ататюрка.

Турецкие авиационные власти в настоящее время проводят расследование данного инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия, из-за которых бортам приходится маневрировать.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:56
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