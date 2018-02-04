Mail.Ru Group представила онлайн-сервис для коллективных покупок
Российская компания в сфере IT Mail.ru Group разработала в своём роде революционный сервис, который даст возможность получить бонус в случае, если покупку совершают несколько человек.
Главная опция состоит в том, что если кто-то ещё покупает товар в течении суток, активируется услуга «групповой скидки». Данная скидка может достигать 90%, и она не зависит от количества совместных покупателей.
Холдинг в данный момент регистрирует 2 торговых знака «Купи вместе» и «Дешевле вместе».
Известно также, что уже проходит тестирование и приложение для смартфонов. Стоит отметить, что для компании это не первая попытка выйти на мировой рынок в отрасли торговли.
Главная опция состоит в том, что если кто-то ещё покупает товар в течении суток, активируется услуга «групповой скидки». Данная скидка может достигать 90%, и она не зависит от количества совместных покупателей.
Холдинг в данный момент регистрирует 2 торговых знака «Купи вместе» и «Дешевле вместе».
Известно также, что уже проходит тестирование и приложение для смартфонов. Стоит отметить, что для компании это не первая попытка выйти на мировой рынок в отрасли торговли.
Автор: Медведев Сергей