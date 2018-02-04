Япония подготовила план по модернизации инфраструктуры Владивостока
Япония подготовила план по модернизации инфраструктуры Владивостока, который позволит решить территориальные вопросы по южным Курильским островам. Информация появилась в издании «Никкэй».
Споры по поводу Курил не утихают долгие годы. Россия с требованиями Японии не согласна, поэтому страна решила пойти в обход, расширив экономическое сотрудничество с оппонентом.
В мае премьер-министр Синдзо Абэ посетит РФ с официальным визитом и презентуют план по Владивостоку, включающий механизмы решения транспортной загруженности и установку «умных» светофоров. Япония готова передать приморскому правительству технологию, позволяющую ремонтировать трубопровод без откапывания, и помочь в повышении привлекательности туристических объектов.
Споры по поводу Курил не утихают долгие годы. Россия с требованиями Японии не согласна, поэтому страна решила пойти в обход, расширив экономическое сотрудничество с оппонентом.
В мае премьер-министр Синдзо Абэ посетит РФ с официальным визитом и презентуют план по Владивостоку, включающий механизмы решения транспортной загруженности и установку «умных» светофоров. Япония готова передать приморскому правительству технологию, позволяющую ремонтировать трубопровод без откапывания, и помочь в повышении привлекательности туристических объектов.
Автор: Джанабилова Татьяна П