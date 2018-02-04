У африканских берегов пропал танкер с 22 моряками из Индии
У западного берега Африки неподалеку от Бенина исчез с радаров танкер с 22 моряками из Индии. Последний раз связь с судном была осуществлена еще 31 января.
Задачей танкера стала перевозка 13,5 тыс. тонн бензина, общая стоимость которого - порядка 8,1 млн долларов США. Власти Индии не исключают факта возможного захвата судна с моряками.
На данный момент спасатели продолжают поиски грузового корабля на месте его последнего появления на радарах.
Задачей танкера стала перевозка 13,5 тыс. тонн бензина, общая стоимость которого - порядка 8,1 млн долларов США. Власти Индии не исключают факта возможного захвата судна с моряками.
На данный момент спасатели продолжают поиски грузового корабля на месте его последнего появления на радарах.
Автор: Самохина Виктория