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При посещении Крыма депутаты из ФРГ назвали санкции к РФ ошибкой
Находящиеся в Крыму депутаты из Германии сделали вывод, что санкции против РФ явились ошибкой. Парламентарии считают, что введение ограничительных экономических и политических мер негативно влияет на ФРГ и Россию.

При посещении Крыма депутаты из ФРГ назвали санкции к РФ ошибкой

Члены правой партии «Альтернатива для Германии» подвергли критике санкционные ограничения в отношении Москвы. Была выражена скептическая позиция о действующих в настоящее время мерах. В состав делегации входят представители трёх региональных парламентов: Рейн-Вестфалии, Берлина, Бранденбурга. Ожидается проведение встреч с руководством Крыма, а также с активом национально-культурных объединений. Всего прилетели девять человек, немецкие парламентарии прибыли на полуостров с позитивными намерениями.

Политики проявляют большой интерес относительно установления партнерских отношений с перспективным российским регионом. Это необходимо для создания режима благоприятствования с целью вхождения немецкого бизнеса в Крым. Группа парламентариев из ФРГ находится на полуострове с 3 по 9 февраля.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:01
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