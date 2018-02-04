Александр Усик встретится в финале Суперсерии с россиянином
Александр Усик в финале Всемирной суперсерии встретится с российским спортсменом Муратом Гассиевым. До этого боксер из РФ одержал победу в поединке с кубинцем Юниэром Дотриксом.
В настоящее время Гассиев имеет звание чемпиона мира по версии IBF и чемпиона WBA. Пока спортсмены не прокомментировали планы по подготовке к бою. Ранее Усик заявлял, что после победы в поединке с Майрисом Бриедисом он намерен начать более усердно тренироваться перед финальной встречей.
Александр Усик считается одним из самых многообещающих украинских спортсменов. Его называют «преемником четы Кличко» за его заслуги в столь раннем возрасте. Спортсмен родился в Симферополе, однако в настоящее время проживает в Киеве. В 2006 году он проиграл россиянину Матвею Коробову, ввиду чего не смог выйти в финал в категории до 75 килограммов. В 2007 году он завоевал Кубок Стрэнджа.
Усик также успел прокомментировать свою победу над Майрисом Бриедисом. По его словам, для него все 12 раундов были тяжелыми, так как противник продемонстрировал отличные навыки ведения боя. По словам спортсмена, встреча с россиянином в финале станет для него «очень серьезным испытанием».
В настоящее время Гассиев имеет звание чемпиона мира по версии IBF и чемпиона WBA. Пока спортсмены не прокомментировали планы по подготовке к бою. Ранее Усик заявлял, что после победы в поединке с Майрисом Бриедисом он намерен начать более усердно тренироваться перед финальной встречей.
Александр Усик считается одним из самых многообещающих украинских спортсменов. Его называют «преемником четы Кличко» за его заслуги в столь раннем возрасте. Спортсмен родился в Симферополе, однако в настоящее время проживает в Киеве. В 2006 году он проиграл россиянину Матвею Коробову, ввиду чего не смог выйти в финал в категории до 75 килограммов. В 2007 году он завоевал Кубок Стрэнджа.
Усик также успел прокомментировать свою победу над Майрисом Бриедисом. По его словам, для него все 12 раундов были тяжелыми, так как противник продемонстрировал отличные навыки ведения боя. По словам спортсмена, встреча с россиянином в финале станет для него «очень серьезным испытанием».
Автор: Махов Артем