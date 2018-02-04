В Китае четыре человека погибли при взрыве на химзаводе
3 февраля, после 10:50 по местному времени, в Линьшу (округ в Китае) четыре гражданина погибли и шестеро пострадали при взрыве, прогремевшем на химзаводе. Информация о трагедии со ссылкой на комментарии местных властей появились в СМИ.
Сообщается, взрыв раздался, когда работники завода проводили мероприятия по техническому обслуживанию. Причина, спровоцировавшая ЧП, будет озвучена по окончанию проверки. Все пострадавшие получают необходимое лечение в медучреждении, состояние двух пациентов оценивается врачами, как критическое. Один человек до сих пор числится пропавшим, поиски продолжаются.
Ранее в КНР из-за взрыва бочки с горючем скончались 3 человека.
Сообщается, взрыв раздался, когда работники завода проводили мероприятия по техническому обслуживанию. Причина, спровоцировавшая ЧП, будет озвучена по окончанию проверки. Все пострадавшие получают необходимое лечение в медучреждении, состояние двух пациентов оценивается врачами, как критическое. Один человек до сих пор числится пропавшим, поиски продолжаются.
Ранее в КНР из-за взрыва бочки с горючем скончались 3 человека.
Автор: Джанабилова Татьяна П