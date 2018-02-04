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В Китае четыре человека погибли при взрыве на химзаводе
3 февраля, после 10:50 по местному времени, в Линьшу (округ в Китае) четыре гражданина погибли и шестеро пострадали при взрыве, прогремевшем на химзаводе. Информация о трагедии со ссылкой на комментарии местных властей появились в СМИ.

В Китае четыре человека погибли при взрыве на химзаводе


Сообщается, взрыв раздался, когда работники завода проводили мероприятия по техническому обслуживанию. Причина, спровоцировавшая ЧП, будет озвучена по окончанию проверки. Все пострадавшие получают необходимое лечение в медучреждении, состояние двух пациентов оценивается врачами, как критическое. Один человек до сих пор числится пропавшим, поиски продолжаются.

Ранее в КНР из-за взрыва бочки с горючем скончались 3 человека.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:11
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