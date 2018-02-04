Мария Лиман выложила сексуальный снимок своего обнаженного тела, прикрытого шубой
«Playboy»-дива Мария Лиман выложила сексуальный снимок своего обнаженного тела в микроблоге Instagram. В этот раз звезда слегка прикрыла свои роскошные формы короткой шубой.
Мария Лиман под фото отметила, что даже в самые холодные вечера ей достаточно всего лишь одного мехового изделия. Кроме этого она решила подчеркнуть свой образ изящными черными чулками, которые только добавили сексуальности на снимке. Звезда решила слегка распахнуть шубу, чтобы обнажить свое тело и дать возможность поклонникам рассмотреть ее стройную фигуру, подтянутую попу и грудь.
Фанаты «Playboy»-дивы не смогли оторвать глаз от шикарного тела и завалили Лиман комментариями. Поклонники звезды не забыли указать, что Мария Лиман необычайно милая девушка, обладающая некой загадкой. Многие из фоловеров уточнили о желании любого мужчины – видеть рядом такую женщину. Каждый из подписчиков написал, что с каждым разом их кумир становится все сексуальнее.
Мария Лиман под фото отметила, что даже в самые холодные вечера ей достаточно всего лишь одного мехового изделия. Кроме этого она решила подчеркнуть свой образ изящными черными чулками, которые только добавили сексуальности на снимке. Звезда решила слегка распахнуть шубу, чтобы обнажить свое тело и дать возможность поклонникам рассмотреть ее стройную фигуру, подтянутую попу и грудь.
Фанаты «Playboy»-дивы не смогли оторвать глаз от шикарного тела и завалили Лиман комментариями. Поклонники звезды не забыли указать, что Мария Лиман необычайно милая девушка, обладающая некой загадкой. Многие из фоловеров уточнили о желании любого мужчины – видеть рядом такую женщину. Каждый из подписчиков написал, что с каждым разом их кумир становится все сексуальнее.
Автор: Самохина Виктория