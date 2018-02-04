В Госдуме РФ назвали прибывших в Крым немецких депутатов здравомыслящими эмиссарами
В Госдуме РФ назвали прибывших в Крым немецких депутатов здравомыслящими эмиссарами. Визит делегации связан с планами о сотрудничестве с Москвой.
«Прибывшая делегация, проявила здравый смысл и ознакомилась с жизнью людей на полуострове. Политики показали заинтересованность в ведении бизнеса на территории России и Крыма», - сказал зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.
Депутат отметил, что антироссийские санкции оказались неэффективными и дальнейшее давление может разрушить мировую экономику. Первые предпосылки уже ощутил даже такой гигант, как Германия. Немецкие политики понимают возможные потеря и пытаются «залатать пробоину», наладив отношения с РФ. Члены делегации во время визита назвали санкции большой ошибкой.
«Прибывшая делегация, проявила здравый смысл и ознакомилась с жизнью людей на полуострове. Политики показали заинтересованность в ведении бизнеса на территории России и Крыма», - сказал зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.
Депутат отметил, что антироссийские санкции оказались неэффективными и дальнейшее давление может разрушить мировую экономику. Первые предпосылки уже ощутил даже такой гигант, как Германия. Немецкие политики понимают возможные потеря и пытаются «залатать пробоину», наладив отношения с РФ. Члены делегации во время визита назвали санкции большой ошибкой.
Автор: Джанабилова Татьяна П