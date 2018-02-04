Сингапур планирует запустить в стратосферу пилотируемый воздушный шар
Сингапур планирует в мае текущего года произвести запуск первого пилотируемого воздушного шара, который сможет достигать стратосферы. По информации от Лима Сэна, являющегося главой компании In.Genius, в настоящее время проект находится на стадии тестов.
По словам разработчика, в настоящее время имеется кандидат для проведения пробного полета, который был выбран из 26 пилотов, но его имя не разглашается. В планах компании запустить шар с австралийского города Алис-Спрингс. Полет будет осуществляться с применением специальной капсулы, прикрепленной к шару большого размера. Посредством поддержания стабильного значения давления и температуры пилот сможет подняться в стратосферу.
Проект по разработке воздушного шара поступил в разработку в 2014 году. Изначально планировалось, что его удастся завершить к 2015 году, однако из-за отсутствия средств старт пришлось перенести. Управление гражданской авиации Сингапура в настоящее время проводит регистрацию проекта.
В 2016 году компания In.Genius уже успела осуществить запуск капсулы, подняв ее на высоту примерно в 30 километров над поверхностью планеты. Аппарат провел в стратосфере более 110 минут, после чего приземлился.
По словам разработчика, в настоящее время имеется кандидат для проведения пробного полета, который был выбран из 26 пилотов, но его имя не разглашается. В планах компании запустить шар с австралийского города Алис-Спрингс. Полет будет осуществляться с применением специальной капсулы, прикрепленной к шару большого размера. Посредством поддержания стабильного значения давления и температуры пилот сможет подняться в стратосферу.
Проект по разработке воздушного шара поступил в разработку в 2014 году. Изначально планировалось, что его удастся завершить к 2015 году, однако из-за отсутствия средств старт пришлось перенести. Управление гражданской авиации Сингапура в настоящее время проводит регистрацию проекта.
В 2016 году компания In.Genius уже успела осуществить запуск капсулы, подняв ее на высоту примерно в 30 километров над поверхностью планеты. Аппарат провел в стратосфере более 110 минут, после чего приземлился.
Автор: Махов Артем