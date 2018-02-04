Москвич заявил в полицию на свою девушку, читавшую его СМС в телефоне
В Москве молодой человек написал в полицию заявление на свою девушку, которая читала СМС у него в телефоне. По словам парня, его избранница также регулярно проверяла электронную почту.
Молодой человек рассказал, что начал получать странные сообщения от своих друзей, которым якобы приходил текст с нецензурной бранью. Парень решил самостоятельно разобраться в ситуации и установил, что его гражданская супруга постоянно читала его переписку, периодически удаляя определенные диалоги и контакты. Кроме того, она отвечала некоторым друзьям молодого человека.
«Гражданская жена постоянно лазила в телефоне и электронной почте. От моего имени она отравляла сообщения и вела переписку. Из-за того, что самостоятельно предотвратить это не удалось, я решил обратиться в правоохранительные органы», - рассказал молодой человек.
Парень также рассказал, что в порыве ревности его сожительница разбила его дорогостоящий смартфон. Тем самым причинив материальный ущерб. В настоящее время правоохранители проводят разбирательство по факту поступившего заявления. Девушка, которую молодой человек обвинил в слежке, не дала никаких комментариев на этот счет.
Молодой человек рассказал, что начал получать странные сообщения от своих друзей, которым якобы приходил текст с нецензурной бранью. Парень решил самостоятельно разобраться в ситуации и установил, что его гражданская супруга постоянно читала его переписку, периодически удаляя определенные диалоги и контакты. Кроме того, она отвечала некоторым друзьям молодого человека.
«Гражданская жена постоянно лазила в телефоне и электронной почте. От моего имени она отравляла сообщения и вела переписку. Из-за того, что самостоятельно предотвратить это не удалось, я решил обратиться в правоохранительные органы», - рассказал молодой человек.
Парень также рассказал, что в порыве ревности его сожительница разбила его дорогостоящий смартфон. Тем самым причинив материальный ущерб. В настоящее время правоохранители проводят разбирательство по факту поступившего заявления. Девушка, которую молодой человек обвинил в слежке, не дала никаких комментариев на этот счет.
Автор: Махов Артем