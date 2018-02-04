МВФ даст Украине новый кредит при поднятии стоимости газа и заморозке зарплат
МВФ даст Украине новый кредит только при поднятии стоимости газа и доведении ее до уровня импорта. Соответствующее заявление сделал постпред валютного фонда Йоста Люнгман.
Люнгман назвал и второе условие, которое позволит Киеву получить очередной крупный займ – заморозка заработных плат населения. При индексации окладов экономике Украины будет нанесен ущерб, мешающий дальнейшему развитию, поэтому фонд настаивает на этом пункте.
Ранее аналогичное заявление о росте окладов сделал Дэвид Липтон.
Люнгман назвал и второе условие, которое позволит Киеву получить очередной крупный займ – заморозка заработных плат населения. При индексации окладов экономике Украины будет нанесен ущерб, мешающий дальнейшему развитию, поэтому фонд настаивает на этом пункте.
Ранее аналогичное заявление о росте окладов сделал Дэвид Липтон.
Автор: Джанабилова Татьяна П