Новое приложение позволяет Николасу Кейджу присутствовать в любом фильме
Известный голливудский актер Николас Кейдж в свои 54 года, часто подвергается различным «мемам» в соцсетях в качестве комичного персонажа. Новое приложение Fake App позволяет наложить лицо актера на любой персонаж, будь то женская роль или мужская чем и повеселить пользователей приложения.
Благодаря сканеру в программе Fake App, можно наложить лицо любой знаменитости в любой видеоролик, что и проделали поклонники Николаса Кейжда.
Теперь актера можно увидеть в роли Индианы Джонс вместо Харрисона Форда, и Джеймсом Бондом вместо Шона Коннери и в других новых амплуа.
Благодаря сканеру в программе Fake App, можно наложить лицо любой знаменитости в любой видеоролик, что и проделали поклонники Николаса Кейжда.
Теперь актера можно увидеть в роли Индианы Джонс вместо Харрисона Форда, и Джеймсом Бондом вместо Шона Коннери и в других новых амплуа.
Автор: Богданова Ярослава