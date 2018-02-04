Смартфон “убийца”от Nokia способный превзойти iPhone SE
Компания Nokia в начале года прошла сертификацию для нового смартфона с номером ТА-1056, который по заявлениям разработчиков способен свергнуть с вершины iPhone SE. Ранее о разработке не было никакой информации, но устройству прогнозируют уверенное лидерское место среди конкурентов.
На сегодняшний день известно, что новый смартфон будет совместим с актуальными частотами и сетью 4G и полноценно поддерживать технологию VoLTE, позволяющую осуществлять звонки в сетях четвертого поколения. Оснащаться устройство будет двумя SIM-картами с отдельным гнездом для карт памяти и стандартным разъемом для наушников – 3.5 мм.
Технические характеристики аппарата не называются, но известны габариты, составляющие 133 на 68 мм с IPS-экраном от 4.5 до 5 дюймов, который будет занимать все место на передней панели и не имеющий рамок. Несмотря на нескромный размер, производитель уверяет, что пользоваться устройством возможно и одной рукой. Операционная система вероятнее будет Android 8.0 Oreo, а не предполагаемый многими Windows.
Производитель, скорее всего, продемонстрирует новинку на выставке Mobile World Congress 2018, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта.
На сегодняшний день известно, что новый смартфон будет совместим с актуальными частотами и сетью 4G и полноценно поддерживать технологию VoLTE, позволяющую осуществлять звонки в сетях четвертого поколения. Оснащаться устройство будет двумя SIM-картами с отдельным гнездом для карт памяти и стандартным разъемом для наушников – 3.5 мм.
Технические характеристики аппарата не называются, но известны габариты, составляющие 133 на 68 мм с IPS-экраном от 4.5 до 5 дюймов, который будет занимать все место на передней панели и не имеющий рамок. Несмотря на нескромный размер, производитель уверяет, что пользоваться устройством возможно и одной рукой. Операционная система вероятнее будет Android 8.0 Oreo, а не предполагаемый многими Windows.
Производитель, скорее всего, продемонстрирует новинку на выставке Mobile World Congress 2018, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта.
Автор: Тригуб Сергей