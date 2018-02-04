В четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу Россия встретится с командой Словении
Сборная Словении неожиданно одолела итальянцев и в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет против России.
Судьба выхода в четверть от группы А была выяснена между итальянцами и словенцами. Первый тайм окончился с минимальным преимуществом сб. Италии. Однако дубль Игора Осредкара во второй тайме переломил игру и вывел словенцев дальше.
Россияне в последней игре разошлись миром с казахами, которые встретятся с сербами в другой четверти.
Судьба выхода в четверть от группы А была выяснена между итальянцами и словенцами. Первый тайм окончился с минимальным преимуществом сб. Италии. Однако дубль Игора Осредкара во второй тайме переломил игру и вывел словенцев дальше.
Россияне в последней игре разошлись миром с казахами, которые встретятся с сербами в другой четверти.
Автор: Медведев Сергей