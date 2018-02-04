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exclusive / Общество

В России создадут банк персональных биометрических данных
В России может появиться государственный банк биометрических данных. По информации от представителей Министерства связи и коммуникаций, уже в мае будут проводиться тесты единой системы.

В России создадут банк персональных биометрических данных


Закон, согласно которому клиенты банков должны будут предоставлять биометрические данные, имеющиеся в ЕСИА, был подписан Владимиром Путиным в конце минувшего года. В настоящее время Минкомсвязи проводит утверждение правил сбора данных. Все они позднее будут приведены на портале нормативно-правовой информации.

Эксперты отмечают, что для утверждения новых правил ведомству будут нужны полномочия правительства, ввиду чего реализация проекта может затянуться. Кроме того, Минкомсвязи не является федеральным исполнительным органом, не имея права на идентификацию данных о гражданах России.

Инициатива создания единого банка общих биометрических данных снова окажется на обсуждении правительства 15 февраля. В документе, подписанном Владимиром Путиным, также поясняется, что методика сбора сведений должна быть утверждена до 20 мая текущего года. По поводу того, как именно проект будет реализован, пока ничего не сообщается.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:48
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