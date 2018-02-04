В Брянске при прорыве водопровода снесло детскую площадку и подмыло дом
4 февраля, в 06:00, в Брянске из-за прорыва трубы в Фокинском районе поток воды снес детскую площадку и подмыл фундамент частного дома, расположенного вблизи улицы Ванцетти и Сакоо. Собственник пострадавшего дома разместил информацию и фото в паблике «Актуальный Брянск».
«Максимальный репост! Скоро сброшу видео. Может быть так мой крик о помощи дойдет до служб, ответственных за ликвидацию таких аварий. На нас хлынул поток воды, предназначенный для всего района, но никто не работает, администрация молчит», - написал пострадавший.
Пользователи отметили, что, скорее всего, собственнику придется решать свою проблему через суд, поскольку по-другому добиться компенсации невозможно.
«Максимальный репост! Скоро сброшу видео. Может быть так мой крик о помощи дойдет до служб, ответственных за ликвидацию таких аварий. На нас хлынул поток воды, предназначенный для всего района, но никто не работает, администрация молчит», - написал пострадавший.
Пользователи отметили, что, скорее всего, собственнику придется решать свою проблему через суд, поскольку по-другому добиться компенсации невозможно.
Автор: Джанабилова Татьяна П