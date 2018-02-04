Экстренно вернувшийся в Внуково самолет "ЮТейр" благополучно приземлился
Самолет компании «ЮТейр» благополучно приземлился во Внуково. По информации от представителей пресс-центра воздушной гавани, в настоящее время решается вопрос об отправке пассажиров по маршруту другим бортом.
Сведения об экстренной посадке лайнера были обнародованы сегодня в утреннее время. Пилот борта почти сразу после вылета сообщил, что перед стойкой шасси сработал датчик пожарной сигнализации. Из-за этого был отправлен запрос на посадку, однако самолету пришлось совершить несколько кругов из-за занятости полос для приземления.
На борту самолета на момент вылета находились более чем 100 человек. По информации от пресс-центра аэропорта, в ходе экстренной посадки никто из них не пострадал. В настоящее время пассажиры находятся в терминале воздушной гавани, ожидая замены самолета для следования по маршруту.
Представители аэропорта сообщили, что причиной срабатывания сигнализации могло стать незначительное задымление под стойкой, образовавшееся из-за трения шасси. В настоящее время подробности инцидента выясняют специалисты. Представители авиакомпании «ЮТэйр» пока воздерживаются от комментариев по поводу состояния лайнера.
Сведения об экстренной посадке лайнера были обнародованы сегодня в утреннее время. Пилот борта почти сразу после вылета сообщил, что перед стойкой шасси сработал датчик пожарной сигнализации. Из-за этого был отправлен запрос на посадку, однако самолету пришлось совершить несколько кругов из-за занятости полос для приземления.
На борту самолета на момент вылета находились более чем 100 человек. По информации от пресс-центра аэропорта, в ходе экстренной посадки никто из них не пострадал. В настоящее время пассажиры находятся в терминале воздушной гавани, ожидая замены самолета для следования по маршруту.
Представители аэропорта сообщили, что причиной срабатывания сигнализации могло стать незначительное задымление под стойкой, образовавшееся из-за трения шасси. В настоящее время подробности инцидента выясняют специалисты. Представители авиакомпании «ЮТэйр» пока воздерживаются от комментариев по поводу состояния лайнера.
Автор: Махов Артем