В Барнауле разыскивают пропавшую пожилую женщину
В Барнауле разыскивают пропавшую 3 февраля пожилую женщину. Родные обратились за помощью в поисках в полицию и к пользователям паблика Barnaul22.
Сообщается, вчера, около полудня, женщина вышла из дома по улице Попова и пропала. На связь с родными не выходила, у знакомых не появлялась. В последний раз ее видели в черной шапке и длинном пуховике с капюшоном, на ногах – сапоги черного цвета. Приметы: русые, коротко подстриженные волосы, полное телосложение при росте 165 см.
Всех граждан, владеющих сведениями о пропавшей, просьба позвонить в полицию. Для большего охвата людей родные просят пересылать сообщение по соцсети.
Ранее в Барнауле нашли тело мальчика, провалившегося под лед.
Сообщается, вчера, около полудня, женщина вышла из дома по улице Попова и пропала. На связь с родными не выходила, у знакомых не появлялась. В последний раз ее видели в черной шапке и длинном пуховике с капюшоном, на ногах – сапоги черного цвета. Приметы: русые, коротко подстриженные волосы, полное телосложение при росте 165 см.
Всех граждан, владеющих сведениями о пропавшей, просьба позвонить в полицию. Для большего охвата людей родные просят пересылать сообщение по соцсети.
Ранее в Барнауле нашли тело мальчика, провалившегося под лед.
Автор: Джанабилова Татьяна П